Черговий рекорд: курс біткойна перевищив $20 тисяч
Курс зріс в очікуванні початку торгів ф'ючерсами на цю криптовалюту на найбільшій у світі товарній біржі CME Group.
Біткойн встановив новий історичний рекорд. Вдень 17 грудня курс криптовалюти досяг позначки $20 тисяч, випливає з даних сайту coinmarketcap, передає РБК.
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Під час електронних торгів криптовалюта досягла максимального в історії курсу $20042. Загальна капіталізація ринку за даними порталу, становила $335,7 млрд.
Курс біткойна зріс в очікуванні початку торгів ф'ючерсами на цю криптовалюту на найбільшій у світі товарній біржі CME Group, які заплановані на 18 грудня 2017 року.
Раніше Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) дозволила операторам бірж CME Group і CBOE Global Markets запустити торги цим ф'ючерсом, після того як вони переконали регулятора, що новий інструмент відповідає всім необхідним стандартам.
1 січня 2017 року один біткойн коштував на біржі $997, з початку року ця криптовалюта подорожчала в 20 разів.