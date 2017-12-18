Скільки податків платять українці: всі види стягнень (відео)

Середній розмір зарплати в Україні становить 7351 грн. Однак через оподаткування великі суми потрапляють до державного бюджету, йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

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Ті, хто отримують "білу" зарплату, сплачують 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору. В перерахунку за середньою зарплатою – це означає мінус 1433,45 грн.

Роботодавцю найманий працівник обходиться ще дорожче. Щоб нарахувати 7 тисяч гривень зарплати - ваш керівник повинен сплатити єдиний соціальний внесок. 1600 гривень від середньої плати йде на пенсію, оплату лікарняного, на нещасний випадок. Навіть якщо нічого з перерахованого не сталося - все одно заплатити треба. Тобто, сума без сплати податків становить 8980, а на руки дають 5 917,55 грн. Виходить, що по дорозі на банківську карту держава відкусила третину (3050,45 грн) від того, що віддає роботодавець, зазначається в сюжеті.

Також, за всі покупки в магазинах українці платять не тільки продавцеві, але й державі. Фактично ПДВ "відгризає" від кожної покупки 20%.

Отже, кожен п'ятий буханець хліба, кожне п'яте яйце, кожну п'яту палицю ковбаси доводиться віддавати державі. Якщо приміряти все це на залишки середньої зарплати, то виходить ще мінус 1200 гривень. «І це за умови, що в жодній покупці не було міцних напоїв, тому що з'являється ще один податок - ПДВ плюс ще сплату акцизу. Цей хитрий збір включений не тільки в вартість алкоголю, але й тютюну, палива», - зазначають журналісти.

За всі підакцизні товари, вироблені та продані в Україні, уряд вже виписав чек на 79,5 мільярдів гривень. За імпортні буде ще 46 мільярдів. Якщо цю суму розділити на кожного українця виходить 250 гривень в місяць. Ще додайте сюди пару гривень за розмови по мобільному.

Таким чином, в гаманці після таких відрахувань залишається чиста сума - 4471 грн. В цьому і полягає основна проблема - що ми платимо податки непомітно. Це близько 70 тисяч гривень на рік із середньої зарплати.