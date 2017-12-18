Рятуючи гривню: Нацбанк знову продаватиме валюту

Національний банк України сьогодні, 18 грудня, оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти обсягом до 100 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, заявки банків на участь у торгах приймаються до 11-30, а результати аукціону буде опубліковано на сайті регулятора.

У п'ятницю, 15 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів знизилися до 27,70/27,73 грн/дол. з 27,43/27,46 грн/дол. Вартість купівлі долара в київських обмінниках підвищилася до 28 грн/дол., продажу - до 27,70 грн/дол.

Сьогодні, 18 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час відкриття торгів встановилися на рівні 27,71/27,74 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України не прогнозуватиме курс гривні до долара, однак збереже свою присутність на валютному ринку для згладжування його надмірної волатильності.

За інформацією НБУ, нинішня волатильність на валютному ринку зумовлена сезонними чинниками, зростанням бюджетних платежів наприкінці року і високою ліквідністю банківської системи.