Немає причин, є фактори: у Нацбанку пояснили, чому падає гривня

Фундаментальних причин для девальвації української гривні на сьогодні немає, і поточна волатильність валютного ринку обумовлена сезонними і психологічними факторами.

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Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу.

«Фундаментальних причин для девальвації на сьогодні дійсно немає», - сказав Сологуб.

За його словами, поточна волатильність валютного ринку є сезонною, повторюючись щороку.

«З іншого боку, є психологічні чинники, і відсутність співпраці з МВФ - один із них», - сказав Сологуб.

У п'ятницю, 15 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів знизилися до 27,70/27,73 грн/дол. з 27,43/27,46 грн/дол. Вартість купівлі долара в київських обмінниках підвищилася до 28 грн/дол., продажу - до 27,70 грн/дол.

Сьогодні, 18 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час відкриття торгів встановилися на рівні 27,71/27,74 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України не прогнозуватиме курс гривні до долара, однак збереже свою присутність на валютному ринку для згладжування його надмірної волатильності.

За інформацією НБУ, нинішня волатильність на валютному ринку зумовлена сезонними чинниками, зростанням бюджетних платежів наприкінці року і високою ліквідністю банківської системи.