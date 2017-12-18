Банківський сектор завершує рік з прибутком після трьох років збитків - НБУ

Банківський сектор України завершує 2017 рік з прибутком після трьох років рекордних збитків, повідомив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук.

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«Банківський сектор працює прибутково в 2017 році, після трирічної паузи, коли були зафіксовані історично максимальні збитки», - сказав Ваврищук.

У той же час, він зазначив, що залишаються проблеми окремих банків, і близько 15 фінустанов на сьогодні ще працюють з негативним операційним результатом.

«Нацбанк звертає увагу цих банків, що бізнес-моделі повинні бути переглянуті, операційні витрати повинні скорочуватися, банки повинні виходити на прибуткову діяльність», - додав Ваврищук.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України у 2016 році відновила історичний максимум щодо збитків, отримавши негативний результат на рівні 159 млрд грн. З урахуванням неплатоспроможних банків збиток банківської системи становив 160,143 млрд грн.

Попередній рекордний збиток банківської системи України був зафіксований в 2015 році, коли негативний фінансовий результат працюючих банків становив 66,6 млрд грн.