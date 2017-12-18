Долар в обмінниках Києва наближається до 29 гривень

Вартість купівлі долара в київських обмінниках підвищилася до діапазону 28,4-28,8 грн/дол., продажу - до 27,90-28,00 грн/дол.

Читайте такожЩо з гривнею: експерт пояснив, чому нацвалюта дешевшає

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому вартість євро становить вже 32,90-33,60 грн/євро.

Вартість американської валюти в "Ощадбанку" залишилася на рівні п'ятниці, 15 грудня: 27,40/27,98 грн/дол., при цьому придбати валюту в двох відділеннях банку на Хрещатику кореспонденту УНІАН не вдалося.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 27,8967 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 276 угод на суму 142,06 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у НБУ заявили, що фундаментальних причин для девальвації української гривні на сьогодні немає, і поточна волатильність валютного ринку зумовлена сезонними і психологічними факторами.