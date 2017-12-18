У Нацбанку розповіли, як рятуватимуть гривню

Національний банк України вважає можливим стабілізувати ситуацію на валютному ринку ринковими методами без введення нових адміністративних обмежень.

Читайте такожУ Нацбанку прокоментували стрибок долара на валютному ринку

Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу.

«Ми вважаємо, що ринкових механізмів буде достатньо. Але ми не фіксуємо і не захищаємо певний рівень обмінного курсу», - сказав Він.

Він зазначив, що до ринкових механізмів належить проведення регулятором інтервенцій на валютному ринку для згладжування його надмірних коливань.

«Минулого тижня і цього тижня ми проводили інтервенції. Сьогодні вже валютний аукціон було проведено - 75 млн дол. Національний банк продав, щоб стабілізувати ринок», - відзначив Сологуб.

Також Сологуб заявив, що фундаментальних причин для девальвації української гривні на сьогодні немає, і поточна волатильність валютного ринку зумовлена сезонними і психологічними факторами.

«Фундаментальних причин для девальвації на сьогодні дійсно немає», - сказав він.

За його словами, поточна волатильність валютного ринку є сезонною, повторюючись з року в рік.

«З іншого боку, є психологічні чинники, і відсутність співпраці з МВФ - один із них», - сказав Сологуб.

Як повідомляв УНІАН, вартість покупки долара в київських обмінниках підвищилася до діапазону 28,4-28,8 грн/дол., продажу – до 27,90-28,00 грн/дол. При цьому вартість євро становить вже 32,90-33,60 грн/євро.

Вартість американської валюти в "Ощадбанку" залишилася на рівні п'ятниці, 15 грудня: 27,40/27,98 грн/дол., при цьому купити валюту у двох відділеннях банку на Хрещатику кореспонденту УНІАН не вдалося.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 27,8967 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 276 угод на суму 142,06 млн дол.