Нацбанк: наступного року потрібно почати переговори про нову програму з МВФ

Національний банк України вважає за доцільне почати переговори про нову програму з Міжнародним валютним фондом наступного року у зв'язку із завершенням поточної програми.

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Про це заявив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук на брифінгу.

«Наступного року буде доцільно почати переговори щодо запуску нової програми, оскільки діюча програма закінчується на початку 2019 року, і для нас критично важливо продовжувати співпрацю з МВФ і надалі», - сказав Ваврищук.

За його словами, Україна має рефінансувати понад 20 млрд дол. валютних боргів упродовж 2018-2020 років, що без активної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями буде проблематично.

Раніше в НБУ повідомили, що тривала затримка одержання чергового траншу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом загрожує фінансовій стабільності в Україні.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

14 грудня заступник голови департаменту комунікацій МВФ Вільям Мюррей на брифінгу у Вашингтоні заявив, що Міжнародний валютний фонд поки що не запланував місію в Україну для перегляду програми співпраці й подальшого виділення кредитного траншу, оскільки не всі умови завершення перегляду виконані українською стороною.