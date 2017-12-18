НБУ на тлі падіння гривні продав банкам $75 мільйонів
Середньозважений курс аукціону становить 27,8550 гривні за долар.
Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 18 грудня, продав банкам 75,2 мільйона доларів. Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону склав 27,8550 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 81,4 мільйона доларів.
Читайте такожЩо з гривнею: експерт пояснив, чому нацвалюта дешевшає
Середньозважений курс гривні на міжбанку, за даними НБУ, до 13:30 встановився на рівні 27,8832 гривні/долар.
Довідка УНІАН. Сьогодні, 18 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 13:00 встановилися на рівні 27,83/27,87 гривні/долар.
Національний банк пояснює поточні коливання на валютному ринку сезонними факторами, включаючи закупівлю енергоносіїв і зростання імпорту напередодні новорічних свят, а також великими виплатами відшкодування з податку на додану вартість.
Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 гривень/долар.
Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США було зафіксовано в лютому 2015 року і становив 30,01 гривні/долар.