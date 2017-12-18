НБУ на тлі падіння гривні продав банкам $75 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 18 грудня, продав банкам 75,2 мільйона доларів. Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону склав 27,8550 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 81,4 мільйона доларів.

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Середньозважений курс гривні на міжбанку, за даними НБУ, до 13:30 встановився на рівні 27,8832 гривні/долар.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 18 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 13:00 встановилися на рівні 27,83/27,87 гривні/долар.

Національний банк пояснює поточні коливання на валютному ринку сезонними факторами, включаючи закупівлю енергоносіїв і зростання імпорту напередодні новорічних свят, а також великими виплатами відшкодування з податку на додану вартість.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 гривень/долар.

Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США було зафіксовано в лютому 2015 року і становив 30,01 гривні/долар.