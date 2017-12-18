Україна встановила світовий рекорд за рівнем проблемних кредитів у банках

Частка непрацюючих кредитів в українській банківській системі є рекордною за всю історію світових спостережень у цій сфері, повідомив директор департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталій Ваврищук на брифінгу.

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"Ми встановили дещо неприємний і дуже дорогий для економіки і банківського сектора рекорд – в Україні зафіксована найвища частка непрацюючих кредитів за всю історію світових спостережень", - сказав Ваврищук.

Він зазначив, що проблема вже вирішена, так як банки сформували необхідні резерви під ці борги, усунувши тим самим тиск на капітал і прибутковість.

"Але потрібно щось робити з проблемною заборгованістю – її потрібно більш активно розчищати, списувати або реструктуризувати", - додав Ваврищук.

Відповідно до представленого в ході брифінгу звіту НБУ про фінансову стабільність, частка непрацюючих кредитів поступово знижується після досягнення історичного максимуму в 58% в липні.

Як повідомляв УНІАН, обсяг "дефолтних" кредитів (непрацюючих кредитів з 100%-ною ймовірністю неповернення) в українських банках на 1 листопада 2017 року становить 587,079 мільярда гривень, або 56,5% від загального обсягу виданих кредитів.