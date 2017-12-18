Житомир затвердив бюджет-2018 з доходами та видатками у 2,8 мільярди гривень

Житомирська міська рада затвердила бюджет обласного центру на 2018 рік з доходами та видатками у розмірі 2,8 млрд грн. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати прийняли сьогодні, 18 грудня, на своїй 30-й сесії міської ради.

Доходи на 2018 рік визначено у сумі 2 848, 3 млн грн, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 2 778,8 млн грн, доходи спеціального фонду міського бюджету 69,5 млн грн.

Видатки міського бюджету встановлено у сумі 2 млрд 832 млн грн.

У загальному обсязі видатків загального фонду проекту міського бюджету на 2018 рік на заробітну плату спрямовано 1 071,8 млн грн, або 42 %, на оплату за енергоносії – 133,8 млн грн.

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Як повідомили УНІАН, характеризуючи бюджет міста на наступний рік, у прес-службі Житомирської міської ради зазначили, що при плануванні видатків міського бюджету 2018 року враховано підвищення розміру заробітної плати педагогічних працівників шкіл (проти 2017року- УНІАН) на 25 % (загальноосвітні школи та школи естетичного виховання).

«Також, заробітна плата інших працівників бюджетної сфери у наступному році зросте проти 2017-го року на 16,3% у зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати з 3 тис. 200 грн до 3 тис.723 грн», - сказано у повідомленні прес-служби відомства.

Там також повідомляється, що у загальному обсязі проекту міського бюджету найбільшу питому вагу складають видатки на соціальний захист - 846,3 млн грн, або 33 %, на освіту – 858,1 млн грн, або 30 %, та на охорону здоров’я - 258,4 млн грн.

У бюджеті, зокрема, заплановано, що внески до статутного капіталу КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради на придбання автобусів складуть 64 млн грн. Серед іншого, бюджетом також передбачено співфінансування проектів, реалізація яких буде здійснюватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Тут мова йде про реконструкцію будівлі Житомирської міської гімназії №3, про нове будівництво регіонального Центру з надання адміністративних послуг, про реконструкцію стадіону «Спартак», тощо.