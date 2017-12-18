Мораторій на перевірки бізнесу: цього разу він буде "розумним" - Гройсман

16:25, 18 грудня 2017
Фінанси
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Прем'єр зазначив, що мораторій на перевірки бізнесу цього разу буде "розумним" - це збереже високий рівень безпеки і не дозволить тиснути на бізнес.

фото УНІАН

Кабінет міністрів України планує в 2018 році ввести "розумний" мораторій на перевірки бізнесу, який дозволить зберегти високий рівень безпеки для споживачів і водночас не дозволить здійснювати адміністративний тиск на бізнес.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в понеділок.

"Мораторій на перевірки бізнесу цього разу буде "розумним" - це збереже високий рівень безпеки і не дозволить тиснути на бізнес", - сказав прем'єр.

За словами заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова, мораторій в 2018 році зніме заборону на перевірки для 13 органів, зокрема - для органів ветеринарного контролю та атомного регулювання.

"Є сфери, в яких ми більше не можемо забороняти перевірки. Безпека громадян - наше найважливіше завдання", - зазначив Нефьодов.

За його словами, для кожного органу контролю та нагляду будуть розроблені індивідуальні стандарти, виконання яких дозволить вийти з-під дії мораторію на перевірки бізнесу.

"Кабмін буде мати право дозволяти контролюючих органів перевірки в разі, якщо вони забезпечать виконання індивідуальних стандартів", - підкреслив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила 3 листопада 2016 року Закон "Про особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", яким ввела мораторій на планові перевірки малого та середнього бізнесу до 31 грудня 2017 року.

Під дію мораторію не підпадають держоргани, робота яких не впливає на малий і середній бізнес. Мова йде, зокрема, про Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк України, Антимонопольному комітеті.

Крім того, під дію закону не підпадають Державна фіскальна служба та Державна фінансова інспекція, обмеження на перевірки яких регламентуються змінами в Податковий кодекс від 28 грудня 2014 року (обмеження на перевірки підприємств, дохід яких за попередній рік склав менше 20 мільйонів гривень).

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Теги: #мораторій на перевірки