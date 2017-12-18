Все для бізнесу: Кабмін скасував понад 300 регуляторних актів

Кабінет міністрів України на засіданні у понеділок прийняв пакет рішень про скасування понад 300 регуляторних актів в рамках дерегуляції, а також поліпшення системи державного нагляду та контролю бізнесу в 2018 році. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято одноголосно всіма членами уряду.

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Зокрема, зміни дозволять підняти ліміти обов'язкового використання касових апаратів для видів діяльності, які не несуть значних ризиків, спростити процедуру обліку готівкових коштів, стимулювати внутрішнє виробництво хімічної продукції, спростити розмитнення товарів у портах, адміністративний супровід видобутку енергоресурсів, відмінити застарілі регулювання.

Крім того, для кожного виду бізнесу в 2018 році буде сформований єдиний перелік регуляторних вимог, а контролюючі органи повинні будуть протягом трьох місяців прийти до затвердженого урядом індивідуальним стандартам, що дозволить перевіряти бізнес всупереч мораторію.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України наприкінці травня прийняв черговий пакет дерегуляцію, який передбачає створення інтегрованої інформаційної бази перевірок бізнесу і зменшення їх кількості на 15-30%. В рамках попереднього пакетного рішення щодо дерегуляції 10 березня уряд скасував дію 100 застарілих регуляторних актів, що стосуються різних сфер ведення бізнесу в Україні.

Кабінет міністрів України планує в 2018 році ввести "розумний" мораторій на перевірки бізнесу, який дозволить зберегти високий рівень безпеки для споживачів і водночас не дозволить здійснювати адміністративний тиск на бізнес. В рамках такого підходу контролюючі органи, які виконають затверджені урядом індивідуальні стандарти роботи, зможуть вийти з-під дії мораторію.

Процес дерегуляції економіки в Україні активно ведеться з 2014 року і передбачає скасування чи оновлення регуляторних рішень, що дозволить одночасно зберігати контроль за визначеними видами діяльності і не створювати додаткових бар'єрів для них. У 2015 році в Україні була прийнята за основу концепція так званої регуляторної гільйотини, яка передбачає пакетне ухвалення важливих регуляторних рішень.