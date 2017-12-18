У Нацбанку розповіли, що потрібно зробити для стабільності фінансової системи

Для підтримки фінансової стабільності в Україні потрібно прийняти закони для ефективної роботи банківського сектора, доопрацювати стратегію розвитку державних банків і почати її втілення, поліпшити управління коштами місцевих громад на єдиному рахунку Держказначейства і в банках, підвищити стійкість до киберрискам.

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Про це йдеться в рекомендаціях до звіту Національного банку України щодо фінансової стабільності за грудень 2017 року.

У частині законодавства, необхідного для банківського сектора, НБУ назвав законопроект про процедури банкрутства боржників, про реструктуризацію валютних іпотечних кредитів фізосіб, про управління проблемною заборгованістю, про консолідацію регулювання ринку фінансових послуг (так званий спліт).

Щодо держбанків Нацбанк закликав прийняти закон про створення незалежних наглядових рад і дообработать стратегію реформування державного банківського сектора, поклавши її втілення на нові наглядові ради.

Покращення управління коштами місцевих громад на єдиному рахунку Держказначейства і в банках, на думку НБУ, дозволить уникнути високих щорічних виплат у грудні, які створюють ризики для валютного ринку та ліквідності банківського сектора країни.

Також Нацбанк нагадав, що в останні півтора року відбулося кілька масштабних кібератак, що призвели до повної тимчасової зупинки роботи інформаційних систем декількох банків, підприємств і органів влади. У зв'язку з цим, як зазначив регулятор, слід переглянути правила інформаційної безпеки як у державному, так і в приватному секторах.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками НБУ, 2017 рік став успішним для банківської системи і загальний рівень системних ризиків банківського сектора низький. Разом з тим, повільні структурні зміни в економіці, низька ефективність державних банків і слабкість правової системи залишаються значними перешкодами для розвитку сектора.

Ключовим макроекономічним ризиком для фінансової стабільності на найближчі роки в НБУ назвали припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом, без підтримки якого Україні буде складно рефінансувати понад 20 мільярдів доларів боргів з погашенням у 2018-2020 роках.

В НБУ закликали почати переговори про запуск нової програми співпраці з МВФ вже в 2018 році у зв'язку із завершенням програми у 2019 році.