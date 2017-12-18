Кабмін не зміг визначитися з продовженням на 2018 рік ввізних мит на російські товари
18:54, 18 грудня 2017Фінанси
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Відповідну ухвалу сьогодні було знято з розгляду на засіданні уряду.
Кабмін не зміг продовжити ввізні мита на російські товари / фото УНІАН
Кабінет міністрів України відклав рішення про продовження на 2018 рік ввізних мит на товари з Росії.
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Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідну постанову було знято з розгляду на засіданні уряду в понеділок, 18 грудня.
Як повідомляв УНІАН, уряд України у відповідь на аналогічні заходи 30 грудня 2015 року прийняв постанову, що скасовує режим преференційної торгівлі з Росією.
Ввезення товарів з РФ відбувається за ставками, визначеними Митним кодексом на загальних підставах. Дію постанови продовжено на 2017 рік.
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