Кабмін не зміг визначитися з продовженням на 2018 рік ввізних мит на російські товари

Кабінет міністрів України відклав рішення про продовження на 2018 рік ввізних мит на товари з Росії.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідну постанову було знято з розгляду на засіданні уряду в понеділок, 18 грудня.

Як повідомляв УНІАН, уряд України у відповідь на аналогічні заходи 30 грудня 2015 року прийняв постанову, що скасовує режим преференційної торгівлі з Росією.

Ввезення товарів з РФ відбувається за ставками, визначеними Митним кодексом на загальних підставах. Дію постанови продовжено на 2017 рік.