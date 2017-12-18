Нацбанк знову ослабив офіційну гривню до долара та євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 19 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2787,3635 (18 грудня – 2763,5063)

100 EUR – 3287,6952 (18 грудня – 3262,5955)

10 RUR – 4,7490 (18 грудня – 4,6920)

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Як повідомляв УНІАН, 18 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,81/27,84 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,78/32,82 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4709/0,4719 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,8736 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 684 угоди на суму 507,34 мільйона доларів.