Цього року в Україні кількість перевірок бізнесу скоротилася втричі

Контролюючі органи в Україні у 2017 році провели 74 тисячі перевірок бізнесу, що в 3,3 рази менше кількості перевірок за підсумками 2016 року. Про це в ході засідання уряду повідомила голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

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Вона нагадала, що в 2014 році кількість перевірок бізнесу становила 335 тисяч, і бізнес скаржився на надмірний тиск з боку контролюючих органів.

За її словами, в 2015 році кількість перевірок різко скоротилася - до 36 тисяч, в результаті дії тотального мораторію на перевірки, які проводилися лише за погодженням з Кабміном.

"У 2016 році була дискусія - є мораторій, чи ні. Була неоднозначна ситуація у законодавстві, і 243 тисячі перевірок в результаті", - сказала Ляпіна.

За словами голови держслужби, в 2017 році діяв частковий мораторій, який передбачає заборону на планові перевірки в певних сферах.

"В результаті ми маємо 74 тисячі перевірок. Деякі перевірки були під мораторієм, деякі ні. Загальне зменшення кількості перевірок говорить про те, що органи почали підходити більш прицільно до питання перевірок - не тотально просто ходити з корупційною метою", - зазначила вона.