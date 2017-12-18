Гройсман доручив підготувати систему оцінки ризиків у роботі бізнесу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив контролюючим органам протягом трьох місяців розробити систему оцінки ризиків у роботі бізнесу, на підставі аналізу яких органи можуть проводити перевірку.

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Про це він сказав на засіданні уряду в понеділок.

"Ми відведемо 3 місяці, щоб ви створили систему ризиків і чек-листи перевірки цих ризиків. Січень, лютий, березень - до 1 квітня, в кожному контролюючому органі має бути система запобігання ризиків і чек-листи, які ми будемо моніторити", - сказав прем'єр.

"Це означає, що ви готові змінювати і систему. Якщо ні - заяву на стіл. Три місяці досить, щоб змінити систему контролюючого органу", - додав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України планує в 2018 році ввести "розумний" мораторій на перевірки бізнесу, який дозволить зберегти високий рівень безпеки для споживачів і водночас не дозволить здійснювати адміністративний тиск на бізнес.