В Одесі викрили росіянина, який створив систему переказів криптовалюти до окупованих Донбасу і Криму

Служба безпеки України викрила в Одесі громадянина Росії, який організував механізм легалізації грошей із використанням криптовалют для подальшого перерахування їх до РФ і тимчасово окупованих територій Донбасу та анексованого Криму. Про це повідомила прес-служба СБУ.

«Правоохоронці встановили, що зловмисник через спеціально створені веб-ресурси та офшорні компанії створив систему нелегальної конвертації грошей, зокрема з використанням криптовалют. Серед клієнтів ділка були фізичні та юридичні особи з України та Росії. Задокументовано, що підприємець заволодів також грошима громадян США, які «відмив», переводячи їх у біткоїни та інші криптовалюти», - йдеться в повідомленні.

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За інформацією спецслужби, громадянин РФ тривалий час проживає на території України завдяки оформленню фіктивного шлюбу. Не маючи офіційно постійного джерела доходів у нашій країні, він отримує значні прибутки від протиправної діяльності.

«Під час досудового розслідування співробітники СБ України отримали дані, що зловмисник підтримує прямі особисті зв’язки з керівництвом деяких міністерств та відомств РФ, у тому числі силових, а також безпосередньо співпрацює з головою правління Сбербанку Росії з питань побудови російської системи переказів коштів за технологією «блокчейн», - зазначили в СБУ.

У рамках досудового слідства тривають процесуальні заходи щодо перевірки причетності вказаної особи до дій на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України, а також встановлення інших співучасників протиправного механізму.

Водночас сьогодні на сайті ForkLog з'явилася заява про те, що в Одесі 15 грудня пройшли обшуки в офісі цього журналу про криптовалюти і блокчейн, а також в орендованій квартирі засновника сайту Анатолія Каплана (Климова).

«Під час обшуку співробітники СБУ вилучили кілька пристроїв з криптовалютами, що зберігаються на них, ноутбук та інші особисті речі Каплана. Підставою для обшуку послужило кримінальне провадження проти групи осіб зі США і України, які, за даними слідства, розробили злочинну схему заволодіння грошовими коштами з платіжних карт третіх осіб», - сказано в повідомленні.

«Як заявили співробітникам СБУ підозрювані, вони здійснювали «обмін криптовалюти «Біткойн» на українську гривню за допомогою інтернет-ресурсу «Форклог». Надана ними інформація сама по собі не відповідає дійсності, оскільки функціонал, що дає змогу здійснювати такий обмін, на сайті відсутній, і жодної такої «допомоги» ForkLog ніколи не надавав», - також сказано в повідомленні. ForkLog стверджує, що жодна із зазначених в документі осіб не пов'язана ні з діяльністю видання, ні з його засновником.

Внаслідок обшуку в одеському офісі ForkLog, як стверджується на сайті, було конфісковано готівку компанії і близько десяти пристроїв iMac.

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