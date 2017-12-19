Рівень бідності в Росії підскочив до максимуму за 6 років - ЗМІ

Російське населення продовжує бідніти, незважаючи на те, що офіційна статистика декларує вихід економіки країни з кризи, повідомляє Росбалт.

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"Як випливає з грудневого "Моніторингу соціального самопочуття" РАНХиГС, в третьому кварталі 2017 року чисельність армії офіційно жебраків в країні досягла рекорду з 2010 року. 19,2 мільйона чоловік, або 13,1% населення, отримували дохід нижче прожиткового мінімуму, який становить 11 тисяч 160 рублів (190 доларів) для працездатних громадян, 8 тисяч 496 рублів (145 доларів) для пенсіонерів і 10 тисяч 181 рублів (174 долара) для дітей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що третій квартал традиційно відносно благополучний з точки зору рівня бідності: сезонне падіння цін на продовольство призводить до того, що базовий набір продуктів харчування дешевшає. Відповідно, скорочується прожитковий мінімум, а з ним - знижується поріг доходів, за яким Росстат фіксує злидні. Проте у 2017 році, незважаючи на рекордну в історії продовольчу дефляцію, цей статистичний ефект виявився несподівано слабким.

"Порівняно з 2014 роком рівень бідності в країні зріс на 1,6 відсоткового пункту: "за межею" виявилися 2,3 мільйона осіб. Опитування, проведене в листопаді холдингом "Ромир", показав, що кожна п'ята російська родина оцінює своє матеріальне становище як погане або дуже погане. 4% заявили, що ледве зводять кінці з кінцями", - підкреслює видання.

Аналогічне дослідження Вищої школи економіки (ВШЕ) виявило ще більш похмуру картину: 29% респондентів, тобто практично кожна третя сім'я, заявили, що можуть дозволити собі тільки продукти харчування, а купівля одягу викликає складності. 8% повідомили, що "грошей не вистачає навіть на їжу".

При цьому кількість тих, хто вважає, що економічна криза в Росії триває, у вересні 2017-го зросла на 7 процентних пунктів порівняно з травнем і практично повернулася до рівнів річної давності - 77%.

Голова Центру розвитку ВШЕ Наталія Акіндінова констатує, що російський ВВП в плюсі кілька кварталів, формально рецесія давно завершилася, але криза в гаманцях триває. Вихід із "ідеального шторму", в якому зійшлися санкції Заходу, обвал цін на нафту та структурні перекоси, відбувається за рахунок населення, робить висновок експерт.