Нацбанк видав трьом банкам рефінансування на 4,6 мільярда

Національний банк України 13 грудня видав рефінансування на 4,6 мільярда гривень трьом банкам – державних "Ощадбанку" і "Укргазбанку", а також "Альфа-Банку".

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Як повідомляється на сайті НБУ, у тому числі "Ощадбанк" і "Укргазбанк" отримали по 2 мільярди гривень, "Альфа-Банк" - 625 мільйонів гривень.

Заставою по кредитах виступили державні облігації України.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 грудня 2017 року становить 66,333 мільярда гривень, що на 4,6% вище показника на 1 листопада.