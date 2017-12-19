Бізнес погіршив оцінку інвестпривабливості України - індекс ЄБА

Індекс інвестиційної привабливості України, який складає Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), що представляє інтереси понад 800 українських та іноземних підприємств, що працюють в Україні, у другому півріччі поточного року знизився порівняно з першим півріччям (3,15 бала) і склав 3,03 бали з 5 можливих.

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Про це йдеться у звіті ЄБА, сформований на основі опитування 78 керівників компаній-членів асоціації.

"Індекс інвестиційної привабливості України за версією топ-менеджерів членських компаній Європейської бізнес асоціації залишається в нейтральній площині... Результати індексу свідчать, що негативні настрої бізнесу нікуди не зникли", - наголошується в повідомленні асоціації.

Згідно з результатами дослідження, 58% бізнесменів не задоволені інвесткліматом в Україні, тоді як в першій половині року їх було 54%; привабливим бізнес-клімат вважають лише 11% респондентів.

Топ-проблемами, які потребують особливої уваги з боку влади, з точки зору бізнесу, є відсутність боротьби з корупцією, зростання її рівня, нестабільність валюти, інфляція, відсутність судової реформи, ринку праці, земельної реформи.

Довідка УНІАН. Індекс інвестиційної привабливості України за версією Європейської Бізнес Асоціації складається з 2008 року. Найменші значення індексу були зафіксовані в 2014-му і на початку 2015 року (у січні-лютого 2015 року він склав 2,51 бала), що багато в чому було пов'язано з політичною нестабільністю, економічним падінням і початком активних бойових дій на сході України.