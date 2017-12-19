Шведська IKEA розповіла, коли вийде на ринок України

Одна з найбільших у світі торгових мереж з продажу меблів і товарів для дому – шведська група компаній IKEA зі штаб-квартирою в місті Делфті (Нідерланди), може відкрити свій перший магазин в Україні протягом одного-двох років. Про це повідомила компанія в офіційній заяві.

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"На даний момент IKEA вивчає варіанти сприятливого бізнес-моделі, яка дозволить компанії реалізувати плани в Києві вже протягом одного-двох років. Рішення про подальші кроки буде прийнято з урахуванням результатів дослідження ринку і переваг українських споживачів", - йдеться в повідомленні.

Як наголосив менеджер з продажу IKEA в Південно-Східній Європі Стефан Вановербеке, компанія прагне змінити на краще повсякденне життя багатьох українських споживачів, пропонуючи доступні продукти та рішення для дому.

У свою чергу прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) повідомила, що мер Києва Віталій Кличко і менеджер з розвитку бізнесу IKEA в Південно-Східній Європі Владислав Лалич обговорили перспективи реалізації намірів IKEA вийти на український ринок.

За словами Кличка, столична влада запровадила відкритість і прозорість у своїй роботі, щоб інвестори та іноземні компанії були зацікавлені виходити на ринок Києва.

Зазначається, що мова йде про подальше усунення адміністративних бар'єрів, бюрократії та про спрощення ведення бізнесу.

Також Кличко зазначив, що українці вже оцінили товари, які пропонує IKEA, але через відсутність компанії на ринку України змушені користуватися послугами посередників, які доставляють продукцію в нашу країну. "Українці дуже чекають появи IKEA на нашому ринку", - цитує прес-служба мера Києва.

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У свою чергу Владислав Лалич зазначив, що рішення про подальші кроки буде прийнято з урахуванням результатів дослідження ринку і переваг українських споживачів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня цього року голова правління столичного ТЦ "Мандарин Плаза" Олександр Черницький заявив, що IKEA планує вийти на український ринок. За його словами, IKEA розглядає можливість стати орендарем торгово-розважального центру "Південний" площею 450 тис. кв. м в Голосіївському районі Києва, початок будівництва якого заплановано на кінець 2017 року.

Довідка УНІАН. IKEA – одна з найбільших у світі торгових мереж з продажу меблів і товарів для будинку, яка була створена у Швеції в 1943 році. Існує кілька компаній з різними власниками, які працюють під брендом IKEA.

До IKEA Group належать виробничі підприємства, закупівельні офіси, центри комплектації і доставки замовлень покупцям, а також 315 магазинів у 27 країнах світу. В цілому підприємства IKEA Group діють на території 42 країн.