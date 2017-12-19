Що з гривнею: скільки коштує валюта в Україні

Вартість покупки долара в київських обмінниках знизилася до діапазону 28,2-28,4 грн/дол., тоді як вартість долара 18 грудня становила до 28,8 грн/дол.

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Як передає кореспондент УНІАН, вартість продажу долара в обмінниках становить від 27,70 до 27,80 грн/дол. Вартість євро становить вже 32,90-33,20 грн/євро.

Вартість американської валюти в державному "Ощадбанку" зросла до 27,75/28,25 грн/дол. з 27,40/27,98 грн/дол. станом на 18 грудня.

У вівторок, 19 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,86/27,89 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 32,8974/32,9269 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4750/0,4760 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 27,8773 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 190 угод на суму 95,32 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 18 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,81/27,84 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,78/32,82 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4709/0,4719 грн/рубль.