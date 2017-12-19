Валовий зовнішній борг України перевищив $117 мільярдів

Валовий зовнішній борг України на 1 жовтня 2017 року склав 117,350 мільярда доларів, що на 2,365 мільярда доларів, або на 2,1% вище показника на 1 липня.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року валовий зовнішній борг України зріс на 3,26%.

За даними НБУ, відносно до ВВП обсяг боргу за 9 місяців скоротився до 111,4% ВВП з 121,9% на початок року.

Зовнішні зобов'язання державного сектора у січні-вересні зросли на 3,8 мільярда доларів, до 46,5 мільярда доларів, борг приватного сектора з початку року скоротився на 0,1 мільярда доларів, до 70,8 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, валовий зовнішній борг України на 1 липня 2017 року склав 114,836 мільярда доларів, що на 1,198 мільярда доларів, або на 1,1% вище показника на 1 квітня. У 2016 році валовий зовнішній борг України скоротився на 5,2 мільярда доларів, або на 4,4% – до 113,483 мільярда доларів на 1 січня 2017 року.