Категоричних зауважень немає: Мінфін продовжує консультації з МВФ щодо держбюджету-2018

Міністерство фінансів України продовжує консультації з представниками Міжнародного валютного фонду щодо прийнятого державного бюджету України на 2018 рік.

Читайте такожМВФ бачить значні ризики у державному бюджеті України на 2018 рік - Reuters

Про це повідомив заступник міністра фінансів Сергій Марченко на брифінгу.

«Тривають консультації. Це постійні консультації ми проводимо конференц-коли з МВФ мінімум 1-2 рази на тиждень», - сказав Марченко.

При цьому він підкреслив, що будь-яких категоричних зауважень до бюджету у МВФ немає.

Напередодні розгляду проекту держбюджету України на 2018 рік у парламенті в першому читанні Міжнародний валютний фонд, фахівці якого працювали в Києві з 9 по 17 листопада, заявили про наміри продовжити обговорення проекту з українською владою, щоб забезпечити передбачений програмою з Фондом показник дефіциту в 2,5 % ВВП.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня, виконуючий обов'язки голови Національного банку Яків Смолій заявив, що Україна не виконала взяті на себе зобов'язання для чергового перегляду програми з Міжнародним валютним фондом, зокрема, у Фонду є питання до прийнятого Верховною Радою держбюджету України на 2018 рік.

Верховна Рада 7 грудня ухвалила держбюджет України на 2018 рік, який був доопрацьований відповідно до бюджетних висновків і затверджений Кабінетом міністрів 1 грудня, однак фінальний текст документа з усіма поправками досі не оприлюднений.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

14 грудня заступник голови департаменту комунікацій МВФ Вільям Мюррей на брифінгу у Вашингтоні заявив, що Міжнародний валютний фонд поки не запланував місію до України для перегляду програми співпраці і подальшого виділення кредитного траншу, оскільки не всі умови завершення перегляду виконані українською стороною.