Данилюк сподівається отримати більше траншів від МВФ, ніж прогнозує Нацбанк

Міністр фінансів України Олександр Данилюк сподівається на отримання у наступному році більше двох траншів кредиту від Міжнародного валютного фонду.

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"Національний банк бачить 2 траншу. Я сподіваюся, що ми отримаємо більше - це абсолютно реалістично", - сказав Данилюк на брифінгу.

Водночас, міністр зазначив, що не бачить необхідності починати переговори про нову програму з МВФ до завершення поточної програми розширеного фінансування EFF.

«Моя позиція як міністра фінансів, що ми повинні успішно виконати цю програму, - сказав він, відповідаючи на запитання про доцільність початку переговорів про нову програму з МВФ вже наступного року, як вважають у Національному банку. - Це зараз не на часі».

Як повідомляв УНІАН, МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

14 грудня заступник голови Національного банку України Олег Чурий заявив, що регулятор очікує на приїзд чергової місії МВФ для завершення перегляду програми співробітництва в січні 2018 року і розраховує в 2018 року отримати два транші кредиту в рамках програми з Міжнародним валютним фондом на суму 3,5 мільярда доларів. При цьому Нацбанк очікує отримання наступного траншу у другому кварталі 2018 року.

МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів.

Виділення чергового траншу Фонду очікувалося у вересні, проте Україна не виконала обов'язкові умови перегляду програми, що включають прийняття законів про пенсійну реформу і приватизації, а також про антикорупційний суд. МВФ досі оцінює відповідність прийнятої Верховною Радою пенсійної реформи на предмет наявності стимулів для більш пізнього виходу на пенсію.

На початку грудня президент України Петро Порошенко заявив про готовність найближчим часом внести до парламенту законопроект про створення антикорупційного суду.