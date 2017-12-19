Життя без траншів МВФ: наступного року гривня може опуститися нижче 30 за долар

15:02, 19 грудня 2017
Фінанси
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Якщо ж Україна продовжить співпрацю з МВФ, то курс гривні буде в межах 26-29 гривень/долар до кінця наступного року.

REUTERS

У разі, якщо Україна не відновить співпрацю з Міжнародним валютним фондом в 2018 році, курс гривні може опуститися нижче 30 гривень/долар. Про це в ході прес-конференції заявив президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала.

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"Якщо до кінця 2 кварталу 2018 року і початку політичної кампанії не зможемо відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, то можна забути про стабільність гривні. Резерви можуть почати істотно падати... Якщо співпраці з МВФ не буде, курс явно переступить позначку 30 гривень/долар, і де він зупинитися, важко передбачити", - сказав він.

За словами Фіали, якщо наша країна продовжить співпрацю з МВФ, то курс гривні буде в межах 26-29 гривень/долар до кінця наступного року.

"Навіть поточного роцку, коли ми отримали один транш від МВФ і політична кампанія ще не почалася, то у нас вже гривня девальвувала по відношенню до долара на 2,5%", - сказав експерт.

Ілюстрація REUTERS

Як повідомляв УНІАН, вартість покупки долара в київських обмінниках знизився до діапазону 28,2-28,4 гривні/долар, тоді як вартість долара 18 грудня становила до 28,8 гривні/долар.

За оцінками експертів, поточна девальвація гривні була прогнозована і пов'язана з зростанням бюджетних платежів в кінці року.

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14 грудня представник МВФ Вільям Мюррей заявив, що Міжнародний валютний фонд поки не запланував місію в Україну для перегляду програми співпраці і подальшого виділення кредитного траншу, оскільки не всі умови завершення перегляду виконані українською стороною.

Того ж дня заступник голови Національного банку України Олег Чурий заявив, що регулятор очікує на приїзд чергової місії МВФ для завершення перегляду програми співробітництва в січні 2018 року і розраховує в 2018 року отримати два транші кредиту в рамках програми з Міжнародним валютним фондом на суму 3,5 мільярда доларів. При цьому Нацбанк очікує отримання наступного траншу у другому кварталі 2018 року.

МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів.

Виділення чергового траншу Фонду очікувалося у вересні, проте Україна не виконала обов'язкові умови перегляду програми, що включають прийняття законів про пенсійну реформу і приватизації, а також про антикорупційне суді. МВФ досі оцінює прийняту Верховною Радою пенсійну реформу на предмет наявності стимулів для більш пізнього виходу на пенсію.

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Теги: #курс гривні#МВФ транш Нацбанк