Фонд гарантування вперше повністю розпродав банк через Prozorro

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вперше зміг реалізувати все майно ліквідованого «Ерде Банку» через систему Prozorro.Продажі, повідомив під час прес-конференції керівник проекту Prozorro.Продажі Олексій Соболєв.

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«Вперше в історії України через нашу систему Фонд гарантування вкладів повністю розпродав банк. Це банк «Ерде Банк». До цього Фонду не вдавалося продати жоден банк до кінця», - сказав він.

Також Соболєв повідомив, що за час роботи майданчика Prozorro.Продажі було продано лотів на 4,7 млрд грн, з них сума лотів неплатоспроможних банків становила 4,4 млрд грн.

«Ми продали на 4,7 мільярда грн... Банківських активів реалізували на 4,4 мільярда», - сказав він.

За його словами, всього на даний момент в системі було оголошено 125 тис. аукціонів і зареєстровано близько 3,6 тис. клієнтів.

Соболєв додав, що через систему Prozorro.Продажі у грудні за один день реалізували майна на рекордну суму - 300 млн грн.

«Цього місяця в нас був рекорд. За один день ми продали на 300 мільйонів грн під час одного з аукціонів, стартова ціна лота збільшилася на 91 млн грн. Для порівняння, інші подібні системи аукціонів в Україні продають на сотню мільйонів на місяць», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, система реалізації майна неплатоспроможних банків Prozorro.Продажі почала роботу в листопаді 2016 року. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про її обов'язкове використання з 1 січня 2017 року для реалізації всіх активів неплатоспроможних банків, які знаходяться в розпорядженні фонду.

Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «Ерде Банк» в жовтні 2012 року, а в січні 2013 року почав ліквідацію фінустанови.