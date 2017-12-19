Фонд гарантування вперше повністю розпродав банк через Prozorro

16:22, 19 грудня 2017
Фінанси
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За час роботи майданчика Prozorro.Продажі було продано лотів на 4,7 млрд грн, з них сума лотів неплатоспроможних банків становила 4,4 млрд грн.

Ілюстрація REUTERS

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вперше зміг реалізувати все майно ліквідованого «Ерде Банку» через систему Prozorro.Продажі, повідомив під час прес-конференції керівник проекту Prozorro.Продажі Олексій Соболєв.

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«Вперше в історії України через нашу систему Фонд гарантування вкладів повністю розпродав банк. Це банк «Ерде Банк». До цього Фонду не вдавалося продати жоден банк до кінця», - сказав він.

Також Соболєв повідомив, що за час роботи майданчика Prozorro.Продажі було продано лотів на 4,7 млрд грн, з них сума лотів неплатоспроможних банків становила 4,4 млрд грн.

«Ми продали на 4,7 мільярда грн... Банківських активів реалізували на 4,4 мільярда», - сказав він.

За його словами, всього на даний момент в системі було оголошено 125 тис. аукціонів і зареєстровано близько 3,6 тис. клієнтів.

Соболєв додав, що через систему Prozorro.Продажі у грудні за один день реалізували майна на рекордну суму - 300 млн грн.

«Цього місяця в нас був рекорд. За один день ми продали на 300 мільйонів грн під час одного з аукціонів, стартова ціна лота збільшилася на 91 млн грн. Для порівняння, інші подібні системи аукціонів в Україні продають на сотню мільйонів на місяць», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, система реалізації майна неплатоспроможних банків Prozorro.Продажі почала роботу в листопаді 2016 року. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про її обов'язкове використання з 1 січня 2017 року для реалізації всіх активів неплатоспроможних банків, які знаходяться в розпорядженні фонду.

Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «Ерде Банк» в жовтні 2012 року, а в січні 2013 року почав ліквідацію фінустанови.

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Теги: #Prozorro.Продажі#Фонд гарантування вкладів