Близько 30 за долар: міністр фінансів назвав реалістичним курс гривні, закладений до держбюджету

Закладений у державному бюджеті України на 2018 рік курс гривні на рівні близько 30 грн/дол. є реалістичним.

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Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк на брифінгу.

«Коли ми формували бюджет, то орієнтувалися на такий курс гривні і вважаємо, що він реалістичний на наступний рік», - сказав міністр, відповідаючи на питання про реалістичність закладеного в держбюджеті на 2018 рік курс гривні на рівні близько 30 грн/дол.

Він підкреслив, що в даний момент немає підстав вважати цей курс не реалістичним.

Данилюк не називав конкретні показники курсу, однак у проекті держбюджету середньорічний курс гривні становив 29,3 грн/дол., курс на кінець року - 30,1 грн/дол., і під час брифінгу у Мінфіні повідомили, що ці показники за результатами розгляду бюджету в парламенті не змінювалися.

Як повідомляв УНІАН, вартість покупки долара в київських обмінниках знизився до діапазону 28,2-28,4 грн/дол., тоді як вартість долара 18 грудня становила до 28,8 грн/дол.

За оцінками експертів, поточна девальвація гривні була прогнозована і пов'язана з зростанням бюджетних платежів в кінці року.

У НБУ вважають, що фундаментальних причин для девальвації української гривні на сьогодні немає, і поточна волатильність валютного ринку зумовлена сезонними і психологічними факторами.

Також в НБУ вважають за можливе стабілізувати ситуацію на валютному ринку ринковими методами - проведенням інтервенцій - без введення нових адміністративних обмежень.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США було зафіксовано у лютому 2015 року, він становив 30,01 грн/дол.