Хто стане новим головою Нацбанку: розглядається тільки одна кандидатура

На сьогодні на посаду голови Національного банку України розглядається лише кандидатура першого заступника голови НБУ Якова Смолія.

Читайте такожУчасники ринку назвали найбільш ймовірного кандидата на посаду голови Нацбанку

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам народний депутат, представник уряду у Верховній Раді Вадим Денисенко.

За його словами, існує імовірність розгляду питання призначення голови Нацбанку в четвер, 21 грудня.

«Я сподіваюся, що нарешті воно буде вирішене, тому що наявність Гонтаревої на чолі НБУ нічого хорошого для національної валюти, на жаль, не приносить», - сказав Денисенко.

На запитання журналістів, хто може стати головою НБУ, Денисенко відповів: «Зараз розглядається одна кандидатура – це виконувач обов’язків Смолій».

Денисенко висловив сумнівається, що голова НБУ Валерія Гонтарева виступить у парламенті зі звітом. «Я думаю, що вона не прийде в Раду звітувати. Я думаю, що буде просто обрання голови», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала президенту прохання про відставку з 10 травня 2017 року і пішла у тривалу відпустку.

З 11 травня 2017 року обов'язки голови НБУ виконує перший заступник голови Нацбанку Смолій.

Згідно з Конституцією України, президент має представити на розгляд Верховної Ради нову кандидатуру на посаду голови НБУ, однак конкретні терміни в законодавстві не обумовлені.

Наприкінці серпня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що президент внесе на розгляд парламенту нову кандидатуру на посаду голови Нацбанку до кінця вересня, однак кандидата досі не представлено.

Заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко заявив про обговорення двох кандидатур на посаду голови НБУ.