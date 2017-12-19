Чотири фракції голосуватимуть за відновлення відшкодування ПДВ на олійні культури

Представники чотирьох парламентських фракцій – «Самопомочі», «Батьківщини», «Народного фронту» та «Волі народу» зобов’язалися проголосувати за законопроект №7403 «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезенням за межі митної території України олійних культур».

Таку заяву парламентарі зробили 19 грудня під час Всеукраїнського аграрного віче, організованого найбільшими аграрними асоціаціями України.

Представники згаданих парламентських сил зокрема пообіцяли проініціювати внесення зазначеного законопроекту до порядку денного. Найближче засідання профільного Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики має відбутись 20 грудня.

Нагадаємо, раніше ГС «Всеукраїнський аграрний форум», ГС «Всеукраїнська Аграрна Рада», ГС «Аграрний союз України», Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад, Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу», Асоціація «Союз птахівників України», Асоціація «Свинарі України», Асоціація виробників молока України, Національна асоціація цукровиків України «Укрцукор» заявили про свою категоричну незгоду з прийнятими рішеннями про припинення відшкодування ПДВ при експорті олійних культур (сої, ріпаку, соняшника), а також про припинення бюджетного фінансування програми «квазіакумуляції ПДВ».