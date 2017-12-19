Держстат: економіка України зросла на 2,1%

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в третьому кварталі 2017 року в річному вираженні - порівняно з третім кварталом 2016 року - становило 2,1%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Раніше, 14 листопада, Держстат оприлюднив оперативні оцінки, згідно з якими зростання ВВП України в третьому кварталі в річному вираженні також залишив 2,1%.

За оновленою інформацією Держстату, порівняно з попереднім, другим кварталом 2017 року, з урахуванням сезонного фактора ВВП зріс на 0,2%, що також відповідає раніше оприлюдненим оперативним оцінкам.

Також повідомляється, що номінальний ВВП в третьому кварталі становив 821,3 млрд грн, а ВВП в розрахунку на одну людину - 19,320 тис. грн.

Враховуючи оцінки Держстату, зростання ВВП в третьому кварталі в річному вираженні сповільнилося після зростання в аналогічному вимірі в другому кварталі на 2,3% і в першому кварталі - на 2,5%.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України в цілому за 2016 рік зріс на 2,3%, при цьому зростання було зафіксовано вперше за останні 4 роки.

Міжнародний валютний фонд 10 жовтня зберіг прогноз зростання реального ВВП України в 2017 році на 2%.

До цього, 3 жовтня, Світовий банк також зберіг прогноз зростання української економіки в 2017 році на 2%.

У Кабінеті міністрів України прогнозують зростання економіки поточного року на 2%, у Національному банку - на 2,2%.