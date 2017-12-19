Валюта дорожчає: гривня опустилася на міжбанку і в курсах НБУ

У вівторок, 19 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,87/27,90 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,92/32,94 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4709/0,4719 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,8843 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 666 угод на суму 382,66 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 20 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2788.4304 (19 грудня – 2787.3635)

100 EUR – 3296.7613 (19 грудня – 3287.6952)

10 RUR – 4.7575 (19 грудня – 4.7490)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 18 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,81/27,84 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,78/32,82 грн/євро, пдо російського рубля – на рівні 0,4709/0,4719 грн/рубль.