В Україні зросло безробіття

Рівень безробіття в Україні в листопаді 2017 року збільшився порівняно з жовтнем на 9,6%, в абсолютних цифрах - на 27,1 тис. осіб, до 309 тис., повідомила Державна служба статистики.

Читайте такожВ Україні зріс максимальний розмір допомоги із безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних становила 1,2% населення працездатного віку.

Серед міського населення кількість безробітних у листопаді становила 179 тис. осіб, серед сільського - 170 тис. осіб. Безробітних жінок в листопаді поточного року нараховувалося 57,5% (177,6 тис. осіб), а безробітних чоловіків - 42,5% (131,4 тис. осіб).

Також повідомляється, що в листопаді кількість безробітних, які отримують допомогу, скоротилася майже на 23,1 тис. осіб - до 240,1 тис. При цьому середній розмір допомоги в листопаді 2017 року становив 2174 грн проти 2137 грн у жовтні поточного року.

Отримали роботу в листопаді поточного року 6,5% зареєстрованих безробітних (23,7 тис. осіб) проти 13,1% (47,2 тис. осіб) місяцем раніше.

Конкурс на одне вакантне місце в листопаді 2017 року становив 5 осіб. З березня по липень 2017 року цей показник становив також 5 осіб на вакантне місце, у серпні і вересні - 4.

Дані наводяться без урахування Автономної Республіки Крим та зони проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, кількість безробітних в Україні, за даними Держстату, на кінець 2016 року становила 390,8 тис. осіб, що відповідало 1,5% населення працездатного віку.