Біткойн подешевшав: курс найпопулярнішої криптовалюти різко впав

У середу, 20 грудня, курс найпопулярнішої в світі криптовалюти біткойн впав на 15%, до $16,626.42 порівняно з абсолютним рекордом у понеділок, 17 грудня, коли він становив $20089. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Як наголошується в повідомленні, це найнижче падіння вартості біткойна з моменту відкриття торгів першими ф'ючерсами на чиказькій біржі Cboe Global Markets 10 грудня. Тоді ф'ючерси на цю криптовалюту піднялися на 25%.

Однак потім курс вирівнявся. За даними Coinmarket, вартість біткойна на ранок середи становить $17 258. Капіталізація цієї криптовалюти — $289,1 млрд.

У понеділок, 18 грудня, Чиказька торгова біржа запустила торги ф'ючерсними контрактами на біткойн. Ф'ючерси з виконанням у січні на початку торгів у неділю, 17 грудня, коштували $20 650, проте до ранку 18 грудня їх ціна впала до $18 895.