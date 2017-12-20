Вкладникам банку-банкрута "Капітал" відновили виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 20 грудня відновлює виплати гарантованого відшкодування вкладникам ліквідовуваного банку «Капітал».

Читайте такожФонд гарантування вперше повністю розпродав банк через Prozorro

Як повідомляється на сайті фонду, виплати здійснюватимуться через відділення банку ПУМБ.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав процедуру ліквідації банку «Капітал» 30 жовтня 2015 року на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Ліквідація банку триватиме три роки - до 29 жовтня 2018 року включно.

Банк «Капітал» працював на ринку України з 1991 року і входив до групи невеликих банків за обсягом активів.

За інформацією на сайті НБУ, ключовими власниками банку були громадяни України, які проживають у м. Донецьк, Руслан Щербань і Віолетта Епель, які володіють 30,4681% і 24,7324% акцій банку відповідно.