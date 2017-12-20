Роздрібна торгівля в Україні набирає оберти

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-листопаді 2017 року зріс на 8% порівняно з аналогічним періодом 2016 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України. При цьому Держстат поки що не оприлюднив абсолютних значень.

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Згідно з повідомленням, найбільше обіг роздрібної торгівлі зріс у Закарпатській, Одеській, Львівській, Вінницькій та Черкаській областях - на 18,1%, 13,7%, 12,2%, 11,8% і 11,1%, відповідно.

За інформацією Держстату, обіг роздрібної торгівлі в листопаді 2017 року порівняно з жовтнем збільшився на 0,4%, а з листопадом 2016 року - на 6,8%.

Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-жовтні 2017 року зріс на 8,2% порівняно з аналогічним періодом 2016 року (у порівнянних цінах) - до 651,19 млрд грн.

У 2016 році обіг роздрібної торгівлі в Україні збільшився на 3,7% порівняно з 2015 роком (у порівнянних цінах) - до 1,159 трлн грн.