Сенат США повторно схвалив найбільшу за 30 років податкову реформу

Сенат Конгресу США на засіданні в середу рано вранці (близько першої години ночі) прийняв фінальну версію законопроекту про проведення найбільшої за останні 30 років податкової реформи. Ініціативу підтримали всі присутні республіканці - 51 сенатор із 100, проти висловилися 48, пише CNN.

Раніше у вівторок вдень документ був прийнятий Палатою представників, де документ підтримали 227 конгресменів, а проти висловилися 203, пише The Washington Post.

Однак, продовжує CNN, під час розгляду в Сенаті в документ були внесені технічні зміни, в результаті чого тепер законопроект буде направлений на переголосування в Палату представників, яке має відбутися в середу. Як очікується, проблем з його підтримкою не виникне.

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Після проходження Конгресу законопроект буде направлений на підпис президентові США Дональду Трампу, що, як очікується, відбудеться до Різдва.

Сенат провів повторне голосування по цьому законопроекту, вилучивши з нього положення, пов'язане з використанням податкових пільг по ощадних рахунках коледжів на витрати на домашнє навчання. В останньому варіанті переглянуто також положення про умови, при яких університети можуть бути звільнені від акцизного податку за свої доходи від пожертвувань.

Раніше, на початку грудня, дана податкова реформа вже була підтримана обома палатами Конгресу, однак під час обговорення в Сенаті в текст були внесені суттєві корективи. Тому конгресменам і сенаторам довелося сформувати комісію для узгодження двох версій і зведення їх в один документ. Про завершення роботи оголосили минулого тижня, і обидві палати повинні були знову прийняти єдиний законопроект.

Як зазначають американські ЗМІ, прийняття цієї податкової реформи стане найбільшою законодавчої перемогою республіканців після обрання Трампа та виконанням його передвиборчої обіцянки.