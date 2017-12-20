НБУ: Гонтарева поки не отримувала запрошення для звіту в Раді перед відставкою

Продовження: Порошенко нарешті знайшов заміну Гонтаревій

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева, яка подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку з 10 травня і перебуває у відпустці, поки що не отримувала офіційного запрошення для обов'язкового звіту у Верховній Раді перед її звільненням із посади і призначенням наступника.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі НБУ, коментуючи заяви деяких народних депутатів про майбутній розгляд парламентом кандидатів на посаду голови Нацбанку в четвер, 21 грудня.

«У нас немає офіційного запрошення на четвер до Верховної Ради», - повідомили у прес-службі, зазначивши, що Гонтарева давно готова до цього звіту.

Народний депутат від фракції партії «Блок Петра Порошенка», представник парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Руслан Демчак повідомив УНІАН, що поки що остаточного рішення про звіт Гонтаревої у Раді в четвер не ухвалено.

При цьому він пояснив, що подання кандидатів на посаду голови НБУ та їх розгляд парламентом можливі лише після звіту і відставки Гонтаревої.

«Поки що кандидатуру не подано. Спочатку треба проголосувати зняття Гонтаревої, лише потім президент за регламентом може подати кандидата», - сказав Демчак.

При цьому він допускає, що всі ці дії можливі в один день. «Можливо, але в суворій послідовності», - відзначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала президенту Порошенку прохання про відставку з 10 травня 2017 року та пішла у тривалу відпустку. З 11 травня 2017 року обов'язки голови НБУ виконує перший заступник голови Нацбанку Яків Смолій.

Згідно з Конституцією України, глава держави має представити на розгляд Верховної Ради нову кандидатуру на посаду голови НБУ, однак конкретні терміни в законодавстві не обумовлено.

Наприкінці серпня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що президент внесе на розгляд парламенту нову кандидатуру на посаду голови Нацбанку до кінця вересня, однак кандидата не представлено досі.

Заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко заявив про наявність двох кандидатур на посаду голови НБУ і майбутній розгляд цього питання у четвер, 21 грудня.

Водночас, народний депутат, представник уряду у Верховній Раді Вадим Денисенко заявив, що на посаду голови НБУ розглядається тільки одна кандидатура - перший заступник голови НБУ Смолій.