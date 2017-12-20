Скільки коштує валюта в Україні: гривня після падіння трохи зміцнилася

У середу, 20 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,83/27,85 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 32,894/32,96 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4743/0,4749 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 27,8595 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 368 угод на суму 212,52 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 19 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,87/27,90 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,92/32,94 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4709/0,4719 грн/рубль.