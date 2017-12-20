Депутати Вінницької облради прийняли бюджет на 2018 рік

20 грудня відбулася чергова 27 сесія Вінницької обласної Ради 7 скликання, участь у якій взяв голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій.

На розгляд депутатського корпусу, згідно з порядком денним, було представлено 73 питання, основним з яких стало прийняття обласного бюджету на 2018 рік.

Виступаючи з доповіддю, директор Департаменту фінансів облдержадміністрації Микола Копачевський інформував, що сформований бюджет є збалансованим за доходами і видатками. Його загальна сума складає 10,2 млрд. гривень, з яких доходи загального фонду становлять 9 млрд. 246 млн. грн., а спеціальний фонд - 986 млн. гривень. Бюджет розвитку складає 12 %. Також заплановано 7 млн. гривень резервного фонду.

Першочерговим завданням прийняття запропонованого проекту рішення, за словами керівника відомства, є забезпечення безперебійного функціонування бюджетних закладів та установ регіону, що включає своєчасну виплату заробітних плат, оплату за комунальні послуги та енергоносії, закупівлю медикаментів та харчування для медичних і соціальних закладів області.

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«Цей бюджет носить технічну функцію забезпечення діяльності обласних комунальних закладів, тому ми, насамперед, знімаємо питання, що з 1 січня заклади будуть фінансуватися спокійно й ритмічно. А решта питань розвитку та фінансування обласних програм, окрім тих, які вже зараз є необхідними і враховані в цьому бюджеті, будуть розглядатися на сесії в лютому», - зауважив Микола Копачевський.

З-поміж іншого у бюджеті передбачено 623,8 млн. гривень на фінансування, утримання і проведення ремонтних робіт на дорогах загальнодержавної власності місцевого значення, які передаються на баланс ОДА.

Запропонований проект рішення про обласний бюджет на 2018 рік депутатський корпус Вінниччини схвалив більшістю голосів.

Окрім того, під час сесії було прийнято Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік, заслухано доповідь начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса про стан законності, боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку на території регіону, а також розглянуто низку інших питань порядку денного.