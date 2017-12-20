Харківська міськрада ухвалила бюджет на 2018 рік

Харківська міська рада сьогодні, 20 грудня, на черговій сесії затвердила бюджет міста на 2018 рік.

Як повідомляє прес-служба Харківської міської ради, відповідне рішення підтримали 65 депутатів, 2 проголосували проти, ще 10 осіб - утрималися.

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Обсяг доходів бюджету міста Харкова на 2018 рік планується в сумі 16,1 млрд грн, в тому числі власні доходи бюджету - 10,3 млрд грн, з яких податкові надходження становлять 9,8 млрд грн, неподаткові - 553,6 млн грн.

Повідомляється, що основним джерелом доходу в наступному році залишиться податок з доходів фізичних осіб, передбачуваний обсяг надходжень якого складе 6 млрд грн, що більше в 1,5 раза в порівнянні з 2017 роком. Серед інших джерел доходів - акцизний збір, місцеві податки і збори, єдиний податок тощо.

Також бюджет міста отримає від держави освітню субвенцію в розмірі 1,1 млрд грн (більше на 24,3% в порівнянні з 2017 роком), медичну субвенцію - 1,2 млрд грн (менше на 7,1%), а міжбюджетні трансферти на соціальні виплати складуть 3,4 млрд грн.

У порівнянні з бюджетом 2017 року видатки збільшені на 5 млрд грн, або в 1,5 раза, і зберігають соціальну спрямованість.