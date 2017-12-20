Суд заблокував розслідування щодо "Приватбанку"

Суд визнав недійсними договори Національного банку України з компанією Kroll Associates U. K. Limited (Великобританія) про фінансовий розслідування відносно "Приватбанку" (forensic-аудит).

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Як випливає з рішення Солом'янського районного суду Києва, суд повністю задовольнив позов про визнання недійсним договору як з компанією Kroll Associates U. K. Limited, так і договору з компанією AlixPartners Services UK LLP (Великобритация), яка надавала консалтингові послуги по націоналізації "Приватбанку".

Аналогічні рішення суд прийняв у відношенні договору між компаніями AlixPartners Services і "Астерс Консалт" про надання юридичних послуг, а також між "ПриватБанком" та компанією Hogan Lovells International LLP.

Суд взяв до уваги обґрунтування позивача про порушення законодавства України про проведення державних закупівель та захисту персональних даних.

Також повідомляється, що апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом 15 днів, але оскарження не зупиняє виконання цього рішення.

Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів прийняв рішення націоналізувати банк, керуючись підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони україни за пропозицією Національного банку України.

Згідно з меморандумом між Україною та Міжнародним валютним фондом, фінансове розслідування відносно "Приватбанку" (forensic-аудит) повинно було завершитися до кінця вересня.