Банк Англії дозволить європейським банкам працювати в країні після Brexit

Банк Англії дозволить європейським банкам безперешкодно працювати у Британії після Brexit, повідомляє Прайм з посиланням на урядове джерело.

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"Європейські банки зможуть працювати в Англії без створення додаткових дочірніх компаній", - йдеться в повідомленні.

Як передає видання, це означає, що європейські комерційні банки не зіткнуться з новими перешкодами по роботі в Лондоні після того, як Британія вийде з Євросоюзу в березні 2019 року.

Прес-секретар банку відмовився коментувати цю інформацію до публікації офіційного релізу, в якому повинен бути описаний підхід до нагляду за іноземними банками, страховиками та кліринговими компаніями після Brexit.

Великобританія має покинути ЄС до кінця березня 2019 року. Переговори про "розлучення" ЄС і Великобританії йдуть у два етапи. Перший етап включав домовленості про права громадян, ірландської кордоні та виконання державою фінансових зобов'язань перед союзом. У цій частині було досягнуто прогресу, тепер необхідно узгодити питання, які залишилися і сформувати договір про вихід Великобританії з ЄС.