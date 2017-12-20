Дзеркальна відповідь: Кабмін продовжив ембарго на російські товари
18:05, 20 грудня 2017Фінанси
245
Відповідну постанову було ухвалено без обговорення з необхідністю доопрацювання на засіданні уряду в середу.
Кабмін продовжив відповідні ввізні мита на російські товари / фото УНІАН
Кабінет міністрів України продовжив на 2018 рік дію відповідних ввізних мит на товари з Росії, які почали застосовуватися з 1 січня 2016 року.
Читайте такожТруднощі перекладу: угода про ЗВТ з Канадою містить хибні дані про мита
Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідну постанову було ухвалено без обговорення з необхідністю доопрацювання на засіданні уряду в середу.
Як повідомляв УНІАН, уряд України у відповідь на аналогічні заходи 30 грудня 2015 року прийняв постанову, яка скасовує режим преференційної торгівлі з Росією.
Ввезення товарів з РФ відбувається за ставками, визначеними Митним кодексом на загальних підставах. Дію постанови продовжено на 2017 рік.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter