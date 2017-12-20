ЄБА покращила податковий індекс, зазначивши якість адміністрування податків, зниження тиску на бізнес та рівень сервісів

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) за підсумками 2017 року покращила податковий індекс, який є індикатором "податкового клімату" в країні і відображає ефективність роботи Державної фіскальної служби. Про це заявила виконавчий директор асоціації Анна Дерев'янко, коментуючи підсумки спільної зустрічі представників ЄБА з в. о. керівника ДФС Мирославом Проданом.

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"Сталося підвищення індексу за рахунок роботи ДФС над поліпшенням якості сервисности та адміністрування податків. В цьому році покращилась ситуація з відшкодуванням ПДВ, що також стимулювало підвищення індексу. До цього "проблема ПДВ" звучала щороку. У 2017 році на неї немає скарг. Це об'єктивно серйозний крок вперед. З податку на прибуток якихось серйозних скарг теж не надходило. В. о. голови ДФС Мирослав Продан і його колеги на вищому рівні працюють над вирішенням поточних питань разом з представниками бізнесу, і ми відчуваємо регулярний, планомірний і дуже правильний діалог між керівництвом ДФС і нами як бізнес-асоціацією. Важливі подальші завдання - продовжувати роботу над удосконаленням законодавства і покращувати сервіс з боку співробітників ДФС до платників податків у регіонах", - зазначила Ганна Дерев'янко.

В ЄБА повідомляють, що індекс був складений за результатами опитування 44 експертів з компаній-членів асоціації протягом травня-листопада 2017 року. Він становить 2,65 бала, що відповідає "нейтральній" зоні рейтингу. Це найвища оцінка за 6 років - за весь час проведення досліджень експертами Європейської Бізнес Асоціації. Для порівняння, ще рік тому індекс діяльності фіскальної служби перебував у "негативної" зоні і становив 2,43 бала.

"За період вимірювання податкового індексу – це вже кілька років – він найвищий. Динаміка показує, що за рахунок зниження податкового тиску і нехай нестабільного, але поліпшення рівня обслуговування досягається поліпшення індексу. В першу чергу, найбільшу впливу на результат було завдяки фактору зменшення податкового тиску", - заявив глава податкового комітету ЄБА Володимир Котенко.

Як випливає з результатів опитування, основною проблемою податкової сфери представники бізнесу сьогодні називають недосконале податкове законодавство. Цей фактор зазначили 70% респондентів Європейської Бізнес Асоціації. Представники компаній вказали, що податкове законодавство необхідно комплексно переглядати і реформувати. Зокрема, в ньому існує безліч норм і положень, які суперечать один одному або можуть по-різному трактуватися.

За словами Мирослава Продана, у керівництва ДФС і членів Європейської Бізнес Асоціації збігається бачення завдань, які стоять перед службою в 2018 році.

"Ми завершуємо цей рік з перевиконанням плану і рекордними надходженнями в бюджет, які досягнуті завдяки детінізації, боротьбі з контрабандою та схемами з фіктивним ПДВ. Наші пріоритети і завдання на наступний рік - покращення сервисности, спрямованої на підвищення рівня добровільної сплати податків, поліпшення управління ризиками. Ми приділяємо особливу увагу розвитку IT-інфраструктури. Наша абсолютна мета – фактично стовідсоткове надання адміністративних, консультативних і контрольних послуг та оплата податків через електронний кабінет. Хочу відзначити також створення єдиного казначейського рахунку для ефективного адміністрування податків, розвиток електронного документообігу та забезпечення співробітникам ДФС гідної оплати та гідних умов праці як запорука викорінення корупції. У митній сфері наше завдання номер один - забезпечення митниць сканерами, електронними замками та іншими засобами митного контролю. І дуже важливо, що представники бізнесу, основні платники податків поділяють наше бачення, у нас створено конструктивний діалог", - зазначив Мирослав Продан.

Європейська Бізнес Асоціація публікує свій податковий індекс з 2011 року. Він формується на основі думок експертів асоціації за такими параметрами, як якість податкового законодавства, обтяжливість або легкість адміністрування податків, фіскальний тиск і якість податкового обслуговування.