Євро сягнуло 33 гривень: офіційні курси від Нацбанку

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 21 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2786,0871 (20 грудня – 2788,4304)

100 EUR – 3300,1202 (20 грудня – 3296,7613)

10 RUR – 4,7449 (20 грудня – 4,7575)

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Як повідомляв УНІАН, 20 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,84/27,86 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 33,02/33,04 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4709/0,4719 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,8609 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 580 угод на суму 392 мільйонів доларів.