Зростання економіки України цьогоріч може виявитися нижчим за прогноз - НБУ

Національний банк констатує посилення ризиків, що зростання реального ВВП України за підсумками 2017 може виявитися трохи нижче прогнозованих у жовтні 2,2%. Про це йдеться в коментарі НБУ, переданому УНІАН, щодо останніх даних Державної служби статистики про зростання реального ВВП України.

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"Враховуючи врожай пізніх зернових і технічних культур, який виявився нижчим за очікування, а також високу базу порівняння минулого року, падіння у сільському господарстві в IV кварталі 2017 року може бути істотнішим, ніж прогнозувалося", - коментує регулятор.

Разом з тим, Нацбанк зазначив, що показники зростання економіки у третьому кварталі відповідали оцінці Національного банку, яку було оприлюднено в жовтні.

За оцінками НБУ, основним драйвером зростання ВВП в III кварталі очікувано виступав внутрішній попит.

Як повідомляв УНІАН, зростання реального ВВП України в третьому кварталі 2017 року в річному вираженні сповільнилося до 2,1% після зростання в другому кварталі на 2,3% і в першому кварталі - на 2,5%.

ВВП України загалом за 2016 рік зріс на 2,3%, при цьому зростання було зафіксоване вперше за останні 4 роки.

Міжнародний валютний фонд 10 жовтня зберіг прогноз зростання реального ВВП України в 2017 році на 2%.

До цього, 3 жовтня, Всесвітній банк також зберіг прогноз зростання української економіки в 2017 році на 2%.

У Кабінеті міністрів України прогнозують зростання економіки поточного року на 2%, в Національному банку – на 2,2%.