Фонд гарантування почав ліквідацію "Родовід Банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації санаційного "Родовід Банку", націоналізованого в 2009 році, але спільним рішенням Національного банку і Міністерства фінансів визнаного неплатоспроможним у лютому 2016 року.

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Як повідомляється на сайті фонду, процедура ліквідації розпочато на підставі рішення НБУ ліквідувати "Родовід Банк" і триватиме два роки - до 19 грудня 2019 року включно.

Ліквідатором банку на цей період призначено андрія Шевченка.

Довідка УНІАН. "Родовід Банк" був докапіталізований державою в 2009 році на 8,4 мільярда гривень і ще на 3,95 мільярда гривень в 2011 році, коли набув статусу санаційного банку. За 7 років перебування у власності держави банк не врегулював питання проблемних активів і не розвинув успішну санаційну модель.

26 лютого 2016 року Національний банк за погодженням з Міністерством фінансів, як власником "Родовід Банку", прийняв рішення про визнання банку неплатоспроможним та його передачу до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.